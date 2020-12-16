Ветров: похоже, в команде не делали ставку на Квята

Российский автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Даниила Квята в составе «Альфа Таури» на Юки Цуноду.



«Конечно, для болельщиков российского пилота решение вроде бы несправедливое, но команда принимает решение сама. Что тут можно сказать? Жаль, что так получилось. У Квята были яркие моменты, был близок к подиуму раза два-три. То ли злой рок… Похоже, что и в команде ставку не на него делали. Может, на того же Цуноду. Некоторые вещи были непонятны: смена резины, неправильные решения по заезду на пит-лейн… Квят всегда был под большим давлением.



Думаю, шансы вернуться у Квята есть. Он зрелый и стабильный пилот. Неизвестно, как начнётся сезон. Не удивлюсь, если мы увидим Даню и в другой команде", — заявил Ветров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.