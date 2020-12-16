Источник: «Ред Булл» объявит имя напарника Ферстаппена 18 декабря

Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что руководство «Ред Булл» 18 декабря выпустит заявление по составу пилотов на сезон-2021 и назовёт имя гонщика, который будет напарником Макса Ферстаппена.



В сезоне-2020 вместе с Максом в австрийской команде выступал Александер Албон. Он не слишком удачно провёл чемпионат, заняв в итоге в личном зачёте седьмое место, на его счету 105 очков. Ферстаппен (214) стал третьим.



Кандидатами на место Албона являются немец Нико Хюлькенберг и мексиканец Серхио Перес.



Сегодня, 16 декабря, стало известно, что Даниил Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.