Портал PlanetF1 раскритиковал то, как в «Ред Булл» попрощались с Квятом

Портал PlanetF1 опубликовал статью, в которой раскритиковал поведение «Ред Булл» и «Альфа Таури» по отношению к российскому пилоту Даниилу Квяту.



Накануне стало известно, что Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.



«У «Ред Булл» была возможность исправить некоторые ошибки касательно того, как они отреагировали на первоначальное увольнение Даниила Квята. Вместо этого всё закончилось тем же.



Себастьяну Феттелю «Феррари» подарила огромный кубок. «Рено» сделал индивидуальные маски Даниэля Риккардо и вручил ему и остальным членам команды. «Макларен» подарил Карлосу Сайнсу часть болида с пожеланиями и автографами сотрудников, а ещё снял памятное видео с обращением к «Феррари». «Хаас» также различными способами воздал должное своим уходящим пилотам.



Квят был частью семьи «Ред Булл» дольше, чем кто-либо из вышеперечисленных в своих командах, и что он получил? Один твит, содержащий предложение Франца Тоста, в котором он благодарит Даниила за помощь «в настройке и улучшении характеристик автомобиля». Вот и всё.



Он заслужил гораздо большего как за то, что он дал этим двум командам за последние семь сезонов, так и за то, через что они ему пришлось пройти за это время.



Хельмут Марко и компания известны как одни из самых безжалостных управленцев Формулы-1, и эта репутация возникла во многом благодаря тому, как они обращались с Квятом ещё в 2016 году», — отмечается в материале.