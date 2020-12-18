Пьер Гасли обратился к бывшему напарнику по «Альфа Таури» Даниилу Квяту

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли написал несколько тёплых слов в адрес бывшего напарника по команде Даниила Квята. Француз поблагодарил россиянина за два совместных сезона и пожелал ему удачи.
«Мы провели два отличных года вместе, приятель. Было весело. С тобой было классно работать. Мы подталкивали друг друга вперёд. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, Даня», — написал Пьер в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: instagram.com/pierregasly
На этой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
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