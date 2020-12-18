Даниил Квят поделился ближайшими планами

Российский пилот Даниил Квят, оставшийся без места в Формуле-1 на следующий сезон, сообщил что в ближайшее время возьмёт отпуск и лишь затем определится со своим будущим.

«Хочу в отпуск, ничего больше… Потом посмотрим, что будет в 2022-м. Я постараюсь вернуться, так как чувствую, что в правильной атмосфере с правильными людьми вокруг меня в правильной машине, которая мне нравится, я могу быть чрезвычайно конкурентоспособным. Мне ещё есть, что показать», — приводит слова Квята Crash.net.



На этой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на юниора Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Гасли.



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее Квят заявил, что готов взять годичный перерыв в автоспорте и постараться вернуться в Формулу-1 в сезоне-2020.