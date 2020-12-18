Ферстаппен признался, что высказал «Ред Булл» «честное мнение» о проблемах Албона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что руководство команды консультировалось с ним, перед тем как принять решение о замене Александера Албона на Серхио Переса. Нидерландец признал, что высказал менеджменту «честное мнение» о трудностях, которые испытывает напарник по команде.

«Конечно, мы общались с командой. Я просто высказал своё честное мнение. Мне кажется, было вполне очевидно, что на протяжении года Алексу иногда бывало достаточно трудно. Он отличный парень, рад, что он часть команды. Но решение принимают Хельмут Марко, Кристиан Хорнер и Дитрих Матешиц. Конечно, я знал обо всём немного раньше, но это не имело никакого значения», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Напомним, Албон продолжит работу в «Ред Булл» в качестве резервиста и тест-пилота.