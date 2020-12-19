В «Ред Булл» всерьёз не рассматривали кандидатуру Нико Хюлькенберга

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что австрийская команда никогда всерьёз не рассматривала кандидатуру Нико Хюлькенберга.
«Нет, помимо Переса у нас не было других вариантов. Была небольшая дискуссия с Нико Хюлькенбергом, но по-настоящему события ускорились только в этом месяце.
Обстоятельства немного сумасшедшие, не так ли? Конечно, Нико Хюлькенберг — тоже отличный пилот, он заслуживает места в Формуле-1. Но нам повезло, что Перес не только оказалсч свободным, но и не имел других вариантов. Благодаря этому мы смогли, как и планировали, завершить чемпионат с Албоном, а затем принять окончательное решение», — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.
Напомним, 18 декабря в «Ред Булл» официально подтвердили, что новым пилотом команды станет Серхио Перес. Опытный мексиканец заменил Александера Албона. Последний останется в Милтон-Кинс в качестве резервиста и тест-пилота.
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