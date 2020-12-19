Квят обратился к сотрудникам «Альфа Таури», с которыми тесно работал в команде

Российский гонщик Даниил Квят поблагодарил команду «Альфа Таури» за годы, проведенные в коллективе. Напомним, Квята в 2021 году заменит Юки Цунода.



«На этом фото я Ноэлем Кэрроллом, моим тренером в этом году. Спасибо тебе огромное, друг, и спасибо большое за терпение.



Алекс, инженер по контролю, спасибо за прекрасную картографию и тормозные колодки мечты!



Маттиа, гоночный инженер, спасибо за меганастройки и почти превосходное переднее крыло. И, конечно, за огромное терпение.



Панкратц, инженер по контролю, отличные старты, друг, суперталантливый парень, но никогда не гуляет по трассе.



Франц Тост, больше чем руководитель команды для меня. Спасибо за всё.



Маркетинговая команда, классные ребята, спасибо вам большое. Проверяли дважды всё, прежде чем опубликовать.



Горжусь, что мог делить свою страсть с вами, моими воинами, все эти годы. Простого спасибо будет недостаточно», — написал в своём «инстаграме» Даниил Квят.

Напоследок Квят опубликовал в «сториз» «Команду 26» — всех, кто работал вместе с ним в «Альфа Таури», и картинку со стальными яйцами.