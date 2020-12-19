В Формуле-1 вспомнили лучшие моменты карьеры Квята
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, посвящённый лучшим моментам карьеры россиянина Даниила Квята. Квят покидает Формулу-1 — в составе «Альфа Таури» со следующего сезона его заменит Юки Цунода.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
16 декабря стало известно, что Даниил Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
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