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В Формуле-1 вспомнили лучшие моменты карьеры Квята

В Формуле-1 вспомнили лучшие моменты карьеры Квята
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, посвящённый лучшим моментам карьеры россиянина Даниила Квята. Квят покидает Формулу-1 — в составе «Альфа Таури» со следующего сезона его заменит Юки Цунода.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

16 декабря стало известно, что Даниил Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

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