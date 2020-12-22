Марко: в 2021-м «Хонда» прибавит в мощности, у «Мерседеса» есть проблемы с надёжностью

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что австрийский коллектив ожидает значительной прибавки мощности от силовых установок «Хонда» в следующем сезоне.
«В 2021 году двигатель «Хонда» будет иметь значительно большую мощность. У «Мерседеса» есть проблемы с надёжностью, и им нужно решить некоторые моменты с MGU-K. То, что обещала нам «Хонда», будет реализовано, и мы ожидаем значительного улучшения силовой установки.
Что касается ситуации по двигателям на сезон-2022, это сложная тема, но я бы сказал, что мы на 85-90% близки к сделке. «Хонда» очень нам помогает, и это означает, что «Ред Булл» может продолжить работу с их силовой установкой и технической помощью от японских мотористов.
Нам нужно заморозить доработки, так как это самая затратная часть, и мы не можем себе этого позволить. В остальном всё выглядит неплохо, и мы, возможно, сможем завершить эту сделку к концу года или началу следующего», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на ServusTV.
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