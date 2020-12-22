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Хельмут Марко поделился подробностями о контракте с Пересом

Хельмут Марко поделился подробностями о контракте с Пересом
Авто / Формула-1 0
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Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился подробностями о подписании австрийским коллективом Серхио Переса на замену Александеру Албону.

«Наша цель, как и в предыдущие годы, — завоевать чемпионский титул. Для этого понадобятся две машины впереди и Перес в лучшей форме за его карьеру. У Албона были взлёты и падения, поэтому нам нужно было принять решение. Если мы хотим завоевать Кубок конструкторов, нам необходим сильный человек в этой второй машине.

Серхио много знает о «Мерседесе», мы надеемся на его мнение. Кроме того, он великолепен в области работы с резиной, вместе с его огромным опытом это является большим преимуществом.

Переговоры были очень короткими, и теперь у нас есть соглашение на один год. Мы всегда можем вмешаться, если он получит другие предложения по дальнейшей карьере.

Сделка по Пересу противоречит нашей природе, потому что обычно мы выбираем кого-то из собственных юниоров. Но с момента перехода Макса наша вторая машина фактически не участвовала в борьбе, за исключением периода с Даниэлем Риккардо», — приводит слова Марко GPblog.

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