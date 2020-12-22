«Думал, начнут меня жрать». Грязин рассказал, как запаниковал на гонке из-за роя саранчи

Руководитель команды Sports Racing Technologies Артурс Приедниекс прокомментировал победу Василия Грязина в категории Т3 Кубка мира по бахам. Грязин оформил титул, заняв второе место на второй бахе «Хаиль».



«Баху „Хаиль-2“ наша команда проехала лучше, чем первую. Василий уже распробовал вкус пустыни и ехал быстрее, чем в первой гонке. С машиной тоже не было больших технических проблем. Экипаж проехал гонку быстро и аккуратно, так как задача была любой ценой доехать до финиша. Ребята молодцы, показали хорошее время и завершили гонку на втором месте, что позволило Василию стать обладателем Кубка мира по бахам в классе Т3.



Было видно, как Василий прогрессировал от гонки к гонке, нащупывал, как правильно управлять машиной. Неоценимую помощь ему оказывал опытный штурман Олег Уперенко. Было видно, что Василию ралли-рейды нравятся всё больше и больше, у него уже есть идеи на следующий год. Наша команда Sports Racing Technologies, думаю, полностью справилась с задачами, поставленными на сезон, а доказательством служит наш результат. Мы уже планируем следующий сезон, хотя и понимаем, что каждый последующий сезон может быть труднее, но главное, чтобы были у нас гонщики, которые хотят ехать, и тогда мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы гонщики могли выигрывать», — заявил Приедниекс.



Сам Грязин вспомнил самый запоминающийся момент второй бахи «Хаиль».



«Это был первый день. Спецучасток 311 км – самый длинный, который я ездил в своей жизни. Были дюны, были плато, и на одном из таких плато мы на протяжении трёх километров ехали через рой саранчи. Я сначала увидел, что взлетают какие-то птицы, подумал: прикольно, но откуда здесь птицы. А в итоге оказалось, что это саранча. Но у меня с детства фобия, я боюсь больших летающих насекомых – пчёл, ос. А про саранчу у меня было мало информации, я был не осведомлён и думал, что она кусается. Знал я это по фильму «Мумия»: в детстве его смотрел, там летала саранча и жрала людей. А так как в школе я биологию не особо любил, изучить, кусается саранча на самом деле или нет, я не успел. Не знал, что мы столкнёмся с таким роем саранчи, у меня изначально была паника на допе. Потому что я просто не понимал, что происходит, что это за огромные насекомые, которые меня начнут потихоньку жрать. Но штурман меня быстро успокоил, мы поехали дальше и даже неплохо проехали тот день, заняв второе место», — поделился гонщик.



Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеообзор второй бахи «Хаиль» — пятого этапа Кубка мира по бахам.