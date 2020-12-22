В Ленинградской области планируют принять этап Формулы-1

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил надежду, что регион получит возможность провести этап чемпионата мира Формулы-1.

«Да простят меня учредители „Игоры Драйв“, но я хочу сказать, что мысль остаётся и она будет материализована. В том, что мы всё-таки получим „Формулу-1“ на ленинградской земле. Для этого нам предстоит сделать несколько серьёзных дел, в том числе и строительных, и технических, и организационных, но я надеюсь, что всё у нас получится», — приводит слова Дрозденко «Интерфакс».

Отметим, что не так давно автодром «Игора Драйв» получила лицензию, которая позволяет принимать этапы чемпионата мира Ф-1. Напомним, в последние годы Гран-при России Формулы-1 проводятся в Сочи.