Ферстаппен: 99 процентов людей, которые что-то пишут о тебе, ничего в этом не понимают

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как относится к критике со стороны представителей СМИ и болельщиков.



«Любой, кто разделяет чужое мнение на мой счёт, для меня ничего не значит. Я предпочитаю, чтобы мне всё высказывали в лицо, как делал мой отец. Я почти ничего не читаю в прессе и соцсетях, потому что 99 процентов людей, которые что-то пишут, ничего в этом не понимают. В целом люди просто не понимают, о чём они говорят.



Как только ты добиваешься успеха, начинаешь хорошо выступать, ты становишься для них богом. Но стоит провести пару неудачных уик-эндов, и они начинают прессовать тебя, говоря так, будто ты вообще ничего не умеешь. Это сильно меня раздражает, потому что эти люди начинают рассказывать, как мне стоило себя вести, что делать и как поступать. Но они в этом ничего не понимают. Эти вещи меня действительно злят», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.