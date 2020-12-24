«КАМАЗ-мастер» покажет обновлённый грузовик с «непохожей» формой кузова

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что гоночный коллектив готовится к очередному обновлению своей гоночной техники, которое произойдёт после ралли-марафона «Дакар»-2021.
«Технический регламент в гонках меняется каждые 5-7 лет: необходимо вводить как новые ограничения, так и разрешения. У нас в процессе разработка нового спортивного грузовика в соответствии с изменениями в правилах.
Также мы ведём разработку по тому, чтобы установить на нынешний грузовик новую кабину из камазовского семейства К5. В следующем году наши болельщики увидят обновлённый грузовик, который будет иметь новую форму кузова — непохожую, на то что было. Сильно изменятся и другие характеристики. С удовольствием расскажем про эту машину, когда она выйдет в свет.
Также идёт работа над разработкой нового капотного грузовика «КАМАЗа». Команды, которые стремятся на подиум, отдают приоритет капотной компоновке — мы тоже следуем этой тенденции», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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