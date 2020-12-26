Матешиц объяснил, почему «Ред Булл Ринг» продлил контракт с Формулой-1 только на три года

Владелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц объяснил, почему руководство автодрома «Ред Булл Ринг» продлило контракт с Формулой-1 лишь на три года. По словам бизнесмена, в Австрии хотят понять, в каком направлении будет двигаться серия в следующие годы.

«Контракт был подписан на три года. Мы не хотели себя связывать более длительными обязательствами. Нужно подождать и посмотреть, что готовит нам будущее в Формуле-1 в экономике и в мире», — приводит слова Матешица GPblog.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Формулы-1 в 2020 году открылся двумя этапами на «Ред Булл Ринг» — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.

Гран-при Австрии после 11-летнего простоя вернулся в календарь Формулы-1 в 2014 году и с тех пор проводился ежегодно.