Матешиц объяснил, почему «Ред Булл Ринг» продлил контракт с Формулой-1 только на три года
Владелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц объяснил, почему руководство автодрома «Ред Булл Ринг» продлило контракт с Формулой-1 лишь на три года. По словам бизнесмена, в Австрии хотят понять, в каком направлении будет двигаться серия в следующие годы.
«Контракт был подписан на три года. Мы не хотели себя связывать более длительными обязательствами. Нужно подождать и посмотреть, что готовит нам будущее в Формуле-1 в экономике и в мире», — приводит слова Матешица GPblog.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Формулы-1 в 2020 году открылся двумя этапами на «Ред Булл Ринг» — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.
Гран-при Австрии после 11-летнего простоя вернулся в календарь Формулы-1 в 2014 году и с тех пор проводился ежегодно.
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