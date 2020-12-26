Култхард: если Шумахер не опередит Мазепина, у него будут проблемы

Вице-чемпион мира Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард поделился мыслями о перспективах чемпиона Формулы-2 сезона-2020 новобранце команды «Хаас» Мике Шумахере.
По словам шотландца, если Шумахер-младший не сможет в первом сезоне в Ф-1 опережать напарника по команде Никиту Мазепину, у него будут проблемы.
«Хаас» — хорошее место для обучения. Не думаю, что у него будет много проблем с тем, чтобы опередить Мазепина. Но если он не сможет этого сделать, значит, у него большие проблемы. Если же он опередит Никиту, чего я ожидаю, через пару лет он будет выступать в «Феррари» или другой команде.
Видел, как он прогрессирует в младших сериях. Сосредоточенный и голодный до побед пилот. Он использует все возможности. Можно дать кому-то очень хорошую машину, но, если у человека нет умений, он ничего не сделает", — приводит слова Култхарда GPblog.
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