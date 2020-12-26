В команде Ферстаппена не жалеют, что отказали «Мерседесу» шесть лет назад

Окружение Макса Ферстаппена не сожалеет, что ответило отказом «Мерседесу» шесть лет назад.



«Я считаю, что мы сделали правильный выбор. Мы втроём по сей день полностью поддерживаем это решение. «Ред Булл» отлично подготовила Макса Ферстаппена к дебюту в Формуле-1. Нам абсолютно комфортно в «Ред Булл». Сложно сказать, что будет дальше, но сейчас мы полностью довольны нашим выбором», — приводит слова менеджера гонщика Раймонда Вермюлена Motorsport.



«Мы действовали, исходя из имеющейся у нас информации, и поступили правильно. Мы знаем, что нужно делать. Можно сколько угодно расстраиваться, но это не поможет, как говорит Макс. Мы все хотим, чтобы Макс боролся за титул чемпиона мира, но нам приятно работать над достижением этой цели вместе. В этом тоже есть некоторая красота, так что будем надеяться, что нам удастся сделать это», — добавил Йос Ферстаппен.