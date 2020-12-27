Маркелов не будет нигде выступать в 2021 году и склоняется к завершению карьеры

Российский гонщик Артём Маркелов, выступавший в 2020 году в Формуле-2, сообщил, что собирается взять перерыв в карьере в 2021 году.



«Решил сделать себе годовой отдых, побыть с семьёй, с растущим сыном, с дочкой, поэтому не ждите меня в гонках в 2021 году.



История с Формулой-2 точно закрыта. Ну а сколько можно? Правда, я так говорил и в 2018-м, но вернулся в 2020-м. Но я лишь вновь убедился, что давно нужно было с этим порвать и либо идти в другом направлении, либо заканчивать. Пока склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру.



«Кузова» я всегда задвигал на последний план — на время, когда уже начну завершать карьеру. Сейчас рассматривают варианты с Формулой-Е либо гонками на выносливость — 24 часа, 6, 4… Но в Формулу-Е очень сложно попасть: даже топовые пилоты Формулы-2 этого сезона пытались туда перейти, но они очень сильно закрылись и особо никого не пускают.



Хочу передохнуть, всё надоело, хочу побыть с семьёй. Мог бы летать с семьёй, в этом нет никакой проблемы. В других сериях — LMP2 или LMP1. Хочу отдохнуть, уйти от этого, посмотреть 2021 год по телевизору и вообще ни о чём не париться», — сказал Маркелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.