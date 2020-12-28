Участник программы «Кто хочет стать миллионером?» не справился с вопросом о Формуле-1

Известный британский телеведущий и журналист Пирс Морган не смог преодолеть вопрос о Формуле-1 во время очередного эфира английской телевикторины «Кто хочет стать миллионером?».
Вопрос, заданный Моргану, звучал следующим образом: «Кто из перечисленных чемпионов мира никогда не выступал в одной команде с Льюисом Хэмилтоном?»
Среди предложенных вариантов ответа были следующие пилоты: Кими Райкконен, Фернандо Алонсо, Нико Росберг и Дженсон Баттон.
Правильным ответом на этот вопрос был Кими Райкконен — Алонсо выступал в одной команде с Хэмилтоном в дебюте Льюиса в Формуле-1 в 2007 году, с Росбергом Хэмилтон провёл пять сезонов в «Мерседесе», а с Баттоном на протяжении трёх лет выступал в «Макларене» (2010-2012).
Посмотреть фото можно в «твиттере» Стево Эйзеле.
Тем не менее Морган выбрал именно Баттона и потерпел поражение. Выигрыш, по условиям программы, должен был пойти на благотворительность, однако Пирс Морган пообещал перевести проигранную им сумму из своего кармана.
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