Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко ждёт, что Перес в «Ред Булл» будет выполнять роль Боттаса в «Мерседесе»

Марко ждёт, что Перес в «Ред Булл» будет выполнять роль Боттаса в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие ожидания австрийский коллектив возлагает на мексиканского пилота Серхио Переса в следующем сезоне.

«Перес должен быть в пределах дистанции атаки от Ферстаппена в гонке. В квалификации ещё никому не удалось достичь уровня Макса. Между ними должна быть максимальная разница в две десятые секунды, потому что нашей команде нужно иметь возможность атаковать «Мерседес» двумя болидами.

Если у Боттаса не такой плохой день, как был в Бахрейне, то он очень хорошо выполняет свою роль. Это то, чего мы ждём от Переса», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020