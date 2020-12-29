Марко ждёт, что Перес в «Ред Булл» будет выполнять роль Боттаса в «Мерседесе»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие ожидания австрийский коллектив возлагает на мексиканского пилота Серхио Переса в следующем сезоне.
«Перес должен быть в пределах дистанции атаки от Ферстаппена в гонке. В квалификации ещё никому не удалось достичь уровня Макса. Между ними должна быть максимальная разница в две десятые секунды, потому что нашей команде нужно иметь возможность атаковать «Мерседес» двумя болидами.
Если у Боттаса не такой плохой день, как был в Бахрейне, то он очень хорошо выполняет свою роль. Это то, чего мы ждём от Переса», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.
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