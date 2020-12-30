Макс Ферстаппен проводит отпуск в Бразилии с семьёй Пике

В социальных сетях нашли ещё одно подтверждение возможным отношениям пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Келли Пике – бывшей девушкой российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.



Брат Келли и бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике — младший опубликовал в своих социальных сетях фотографии с семейного отдыха, на котором присутствовал Макс Ферстаппен.

Посмотреть фото можно в «твиттере» VERSTAPPETES.

Слухи, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Пике в «Инстаграме».



Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила Квята родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года. Тогда, отвечая на вопросы подписчиков, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».