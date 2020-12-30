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Макс Ферстаппен проводит отпуск в Бразилии с семьёй Пике

Макс Ферстаппен проводит отпуск в Бразилии с семьёй Пике
Авто / Формула-1 0
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В социальных сетях нашли ещё одно подтверждение возможным отношениям пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Келли Пике – бывшей девушкой российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.

Брат Келли и бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике — младший опубликовал в своих социальных сетях фотографии с семейного отдыха, на котором присутствовал Макс Ферстаппен.

Посмотреть фото можно в «твиттере» VERSTAPPETES.

Слухи, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Пике в «Инстаграме».

Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила Квята родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года. Тогда, отвечая на вопросы подписчиков, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».

Неужели бывшая подруга Квята встречается с Ферстаппеном? Чем сейчас занимается Келли Пике
Море красивых фото — даже поклонники Даниила вряд ли отпишутся от бразильянки.
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