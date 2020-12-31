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«КАМАЗ-мастер» опубликовал ролик с предстартовых тестов «Дакара»

«КАМАЗ-мастер» опубликовал ролик с предстартовых тестов «Дакара»
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» поделилась в социальной сети коротким видео с предстартовых тестов, которые проходят перед самым стартом «Дакара».

«Всем привет. Сегодня команда «КАМАЗ-мастер» выехала на тесты ралли «Дакар». Первый рабочий день, так скажем. Пилоты, штурманы и механики и в целом экипажи проверят технику. Гонщики попробуют новые приборы GPS, которые уже выдали. Это всё будет сегодня. Небольшой тестовый круг в пять километров», — рассказал пилот Эдуард Николаев.

Видео доступно на странице «КАМАЗ-мастера» в «Твиттере».

Напомним, в первых числах января получивших допуск к гонке ждут технические и административные проверки. Торжественный старт «Дакара» пройдёт вечером 2 января.

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