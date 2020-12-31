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Хюлькенберг подвёл итоги своего спортивного года

Хюлькенберг подвёл итоги своего спортивного года
Авто / Формула-1 0
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг опубликовал несколько фотографий на своей странице в «Инстаграме», подведя итоги года. Лучшим спортивным моментом он назвал выступление на Гран-при Айфеля, когда заменял в «Рейсинг Пойнт» заболевшего Лэнса Стролла.

«Размышляя об этом годе, могу сказать наверняка, что Хюлькенбэк 2.0 был особым спортивным моментом для меня… Финиш на восьмой позиции и награда «Гонщик дня» после отсутствия тренировок и 20-го места на старте.

Это немного нереально, как и всё, что произошло в 2020 году. Берегите себя и оставайтесь позитивными!» — написал Нико под фотографиями.

Фото доступны на странице Нико Хюлькенберга в «Инстаграме».

Нико в минувшем сезоне принял участие в трёх Гран-при, подменяя в «Рейсинг Пойнт» Стролла и дважды Серхио Переса, а на следующий год остался без места в Формуле-1.

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