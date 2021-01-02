«КАМАЗ-мастер» протестировал грузовики и рассказал о главных конкурентах на «Дакаре»

Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» в преддверии старта «Дакара» на официальном канале команды в YouTube опубликовала видеоблог, посвящённый престижному ралли-марафону. Так, на видео продемонстрировано, как команда тестировала грузовики. Кроме того, рассказывается и о главных конкурентах российской команды.

«Претенденты на подиум в грузовиках. Не хочу никого выделять, кто-то больше претендует, кто-то — меньше. Начну с традиционно сильных чешских команд. Династия Лапрайсов. Алейш Лапрайс — продолжатель дела Карла Лапрайса. Алейш 15-й раз будет участвовать в „Дакаре“. Попытается повторить успех 2007 года, тогда он стал третьим. Попробует это сделать на грузовике „Прага“.

Следующая чешская команда — «Татра Багира Рейсинг». Мартин Солтис. Почему решил его выделить? Его машина в этом году оснащена автоматической коробкой передач. В этом году они могут хорошо выстрелить, поэтому Солтис претендует на подиум.

Мартин Мацек. Замечательный пилот на отличной машине. Достойный соперник. Мартина и Митчелла ван ден Бринков мы поместили на одном фото, но поедут они на двух автомобилях. Мартин поменял капотник «Рено» на бескапотный вариант «Рено». Ассистировать ему на второй машине будет Митчелл ван ден Бринк, он будет выполнять функции технички.

Ну и, конечно, один из серьёзных претендентов на место в тройке — Сергей Вязович. Ассистировать ему будет Алексей Вишневский. Две новые машины, два капотника. Они нацелены на первое место. Посмотрим, что покажет гонка", — сказал глава пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин.

Соответствующее видео доступно на канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.