Вязович: лучшего начала гонки и не придумаешь

Белорусский автогонщик Сергей Вязович прокомментировал итоги пролога «Дакара»-2021. Вязович по итогам пролога стал лучшим, второе время показал его напарник Алексей Вишневский.



«Лучшего начала гонки и не придумаешь. В юбилейный, десятый для команды «Дакар» мы впервые делаем дубль на этапе, первое и второе места наши. Знаю, что до финиша гонки очень далеко и этот этап ничего не решает, но очень приятно. Поздравляю команду и экипаж Алексея Вишневского», — написал Сергей Вязович в своём «инстаграме».



«Дакар»-2020. Грузовики. Пролог



1. Сергей Вязович («МАЗ») — 0:06.38.

2. Алексей Вишневский («МАЗ») — +0.01.

3. Мартин Мацик (Big Shock Racing) — +0.03.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +0.07.

5. Морик ван ден Хёвель (Dakarspeed) — +0.08.

6. Алеш Лопрайс (InstaForex Loprais Praga) — +0.09…

11. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +0.28.

12. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +0.30.

17. Айрат Мардеев («КАМАЗ») — +1.08.