Карякин рассказал, как прошла техническая инспекция и пролог в первый день «Дакара»-2021

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов, рассказал, как прошла техническая инспекция и пролог в первый день марафона.



«Сегодня мы сделали самое важное — прошли техкомиссию. Длилась она примерно 1,5 часа, когда у других эта процедура занимала от силы 5-10 минут. Нашу машину внимательно осматривали, фотографировали и проверяли все наклейки, подтверждающие производителя и омологацию. Во время проверки пришлось разобрать и потом обратно собрать примерно пол машины.



Такая серьёзная проверка ожидала нас не просто так — при заявке на гонку мы допустили административную ошибку и вместо класса Т4, заявились в Т3. По итогу техкомиссии у нас получилось добиться желаемого: экипаж перенесли в нужный класс Т4 (потому что машина соответствует этому классу) и присвоили стартовый номер 400 вместо 382.



В общих чертах про изменение классов: Т3 — легковые прототипы, построенные на базе, по сути, любой техники (но в рамках утверждённых FIA технических требований), Т4 — построенные на базе серийных SSV. Грузовики, которые раньше были Т4, теперь стали Т5.



В целом днем я доволен, на прологе ехали аккуратно, никуда не торопились. Спокойно вкатывались и не пытались кого-то удивить», — написал Сергей Карякин в своём «инстаграме».