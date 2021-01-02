Карякин рассказал, как прошла техническая инспекция и пролог в первый день «Дакара»-2021

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов, рассказал, как прошла техническая инспекция и пролог в первый день марафона.
«Сегодня мы сделали самое важное — прошли техкомиссию. Длилась она примерно 1,5 часа, когда у других эта процедура занимала от силы 5-10 минут. Нашу машину внимательно осматривали, фотографировали и проверяли все наклейки, подтверждающие производителя и омологацию. Во время проверки пришлось разобрать и потом обратно собрать примерно пол машины.
Такая серьёзная проверка ожидала нас не просто так — при заявке на гонку мы допустили административную ошибку и вместо класса Т4, заявились в Т3. По итогу техкомиссии у нас получилось добиться желаемого: экипаж перенесли в нужный класс Т4 (потому что машина соответствует этому классу) и присвоили стартовый номер 400 вместо 382.
В общих чертах про изменение классов: Т3 — легковые прототипы, построенные на базе, по сути, любой техники (но в рамках утверждённых FIA технических требований), Т4 — построенные на базе серийных SSV. Грузовики, которые раньше были Т4, теперь стали Т5.
В целом днем я доволен, на прологе ехали аккуратно, никуда не торопились. Спокойно вкатывались и не пытались кого-то удивить», — написал Сергей Карякин в своём «инстаграме».
- 2 января 2021
-
23:45
-
22:48
-
21:46
-
20:44
-
20:16
-
19:44
-
18:03
-
16:51
-
15:40
-
14:02
-
12:20
-
10:54
-
09:44
- 1 января 2021
-
22:26
-
21:59
-
15:23
-
12:31
-
12:01
-
11:58
- 31 декабря 2020
-
22:01
-
21:57
-
19:17
-
16:48
-
15:54
-
14:13
-
13:20
-
12:28
-
12:20
-
11:03
-
10:17
-
09:49
-
00:49
- 30 декабря 2020
-
23:53
-
22:56
-
21:51