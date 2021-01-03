Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: инспекция и пролог

Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: инспекция и пролог
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый первому соревновательному дню гонки 2021 года, которая стартовала вчера, 2 января. В первый день команды прошли технические и административные проверки и проехали пролог. Основные соревнования стартуют сегодня, 3 января.

По итогам пролога лучшим стал белорусский автогонщик Сергей Вязович. Лучший из пилотов «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов стал четвёртым.

Андрей Каргинов по итогам пролога показал 11-й результат. Дмитрий Сотников по итогам пролога стал 12-м. Сегодня гонщиков ждёт спецучасток протяжённостью 277 км.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021