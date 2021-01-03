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Источник: Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» на два года с зарплатой € 70 млн за год

Источник: Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» на два года с зарплатой € 70 млн за год
Авто / Формула-1 0
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с «Мерседесом», сообщает SportTune. О сделке будет объявлено в ближайшие пять недель.

По информации источника, стороны договорились о соглашении на два года. Кроме того, Хэмилтон заработает 70 млн евро за сезон, сумма называется с учётом бонусов за победу в чемпионате. В качестве бонуса за подписание контракта Хэмилтон получит 2,5 млн евро и гиперкар AMG Project One.

Напомним, СМИ сообщали, что Хэмилтон заинтересован в подписании контракта на четыре года, однако «Даймлер» против того, чтобы подписать с Хэмилтоном контракт сразу на четыре сезона, за каждый из которых Хэмилтон мог заработать 50 млн евро. Причиной такой позиции «Даймлера» стал возраст Хэмилтона и неуверенность, что он сохранит такую же форму в течение четырёх сезонов.

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