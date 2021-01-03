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Действующий чемпион «Дакара» Каргинов столкнулся с проблемами на первом этапе

Действующий чемпион «Дакара» Каргинов столкнулся с проблемами на первом этапе
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Победитель грузового зачёта ралли-марафона «Дакар»-2020 гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стокнулся с проблемами на первом этапе ралли-марафона «Дакар» 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

«На 121-м км СУ встал А. Каргинов. Разлетелся вентилятор водяного радиатора. Предположительно, камень попал. Экипаж меняет вентилятор», — сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».

Основной этап «Дакара»-2021 стартовал в Саудовской Аравии сегодня, 3 января. Вчера, 2 января, экипажи прошли техническую инспекцию и проехали пролог.

Сегодня гонщиков ждёт один спецучасток протяжённостью 277 км.

Ранее до финиша первого спецучастка добрались участники зачётов мотоциклов и внедорожников.

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