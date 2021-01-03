Васильев — о первом этапе «Дакара»: два раза у нас улетал капот

Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий на ралли «Дакар» в классе внедорожников, подвёл итоги первого дня стартовавшего ралли-марафона, в ходе которого он показал 27-е время.

«В начале спецучастка мы слегка заблудились, но говорят, что там все с навигацией запутались. Два раза у нас улетел капот, останавливались, собирали, ставили на место. Поставили, поехали, он опять улетел! Пришлось регулировки делать, чтоб не улетал – капот жалко всё же. Далее приключения не закончились – пробили колесо. Последние 100 километров спецучастка мы ехали без гидроусилителя.



Спецучасток очень похож на марокканские участки – дорога проходит через каменные и песчаные русла рек, много камней. Некий микст из марокканских трасс. И ехать по ним без гидроусилителя – это совсем неприятно. Раскрутилась рейка, вытекло масло. Это не то, чтобы порвался шланг, сальник по чуть-чуть… А тут прям резко — ехал-ехал и всё! Я ездил без гидроусилителя на раллийных гонках, но здесь по пескам и камням очень сложно было удерживать руль, хотя руки у меня накачанные», — приводит слова Васильева пресс-служба команды на странице в «Инстаграме».

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