«Рубили просеку». Вязович сильно повредил машину и сломал стекло из-за узкой трассы

Гонщик команды МАЗ Сергей Вязович поделился впечатлениями от первого этапа ралли «Дакар» в зачёте грузовиков, отметив, что предлагаемый организаторами маршрут оказался слишком узким.

«Началось всё как обычно, с больших каменных плато. Где-то на километре 80-м мы ехали первыми. Потом получили прокол, остановились и всё поменяли. За это время пропустили вперёд три машины. После замены нам удалось всех нагнать.

Шибалов и Мацик прокололись, Вишневского мы прошли чистым темпом. Дальше, ближе к 200-му километру, началась большая растительность. На узких участках между деревьями мы сильно повредили машину. Можно сказать, что мы рубили просеку, чтобы проехать. Постоянно открывались двери платформы. Её всю поломало об кусты. Мы останавливались и закрывали, она снова открывается. Очень много остановок было, лобовое стекло выбило веткой.

Самой большой проблемой было то, что габариты машины не пролезали среди кустов", — сказал Вязович в интервью, фрагмент которого размещён на официальной странице команды в «Инстаграме».