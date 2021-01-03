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Сотников: вокруг были мотоциклы и машины — пару раз просто чудом не переехали

Сотников: вокруг были мотоциклы и машины — пару раз просто чудом не переехали
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников прокомментировал свою победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021.

«Не такой лёгкий день, как говорил Давид Кастера. Очень напряжённый, тяжёлый. Весь день мы ехали в пыли, и это было кошмаром, ведь вокруг нас были мотоциклы, машины и деревья — посмотрите на состояние моего грузовика. Стартовать после всех остальных классов просто сумасшествие, мы пару раз просто чудом не переехали. Очень опасно стартовать за всем караваном. Благо что грузовик повыше и мы видели чуть лучше.

Но мы работали до самого финиша. На последних километрах ехали позади Мацика, он не реагировал на наши сигналы в „Сентинель“. Не знаю почему. Я у него спрошу. Но мы рады финишировать с хорошим результатом. Андрею Каргинову мы ничем не могли помочь и поехали дальше», — заявил Сотников в интервью пресс-службе гонки.

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