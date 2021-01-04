Барреда Борт выиграл второй СУ «Дакара» в зачёте мотоциклов. Лидировавший Прайс — 28-й

На 43-м ралли-марафоне «Дакар» завершился второй спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл испанский пилот Хоан Барреда Борт. Второе место занял Рикки Брабек, тройку сильнейших замкнул Пабло Кинтанилья.



Лидировавший после первого спецучастка Тоби Прайс показал лишь 28-й результат



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты второго СУ:



1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 04:17.56

2. Рикки Брабек (Honda) — +3.55

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +6.02

4. Росс Бранч (Yamaha) — +11.54

5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +12.06

6. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +12.42

7. Штефан Свитко (KTM) — +14.15

8. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) — +15.21

9. Дэниел Сандерс (KTM) — +16.31

10. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +17.24…

28. Тоби Прайс (KTM) — +32.00.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после второго СУ:



1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 08:15.38

2. Рикки Брабек (Honda) — +6.23

3. Росс Бранч (Yamaha) — +6.37

4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +7.16

5. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +8.25…

16. Тоби Прайс (KTM) — +17.39.