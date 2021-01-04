Барреда Борт выиграл второй СУ «Дакара» в зачёте мотоциклов. Лидировавший Прайс — 28-й

На 43-м ралли-марафоне «Дакар» завершился второй спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл испанский пилот Хоан Барреда Борт. Второе место занял Рикки Брабек, тройку сильнейших замкнул Пабло Кинтанилья.
Лидировавший после первого спецучастка Тоби Прайс показал лишь 28-й результат
«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты второго СУ:
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 04:17.56
2. Рикки Брабек (Honda) — +3.55
3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +6.02
4. Росс Бранч (Yamaha) — +11.54
5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +12.06
6. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +12.42
7. Штефан Свитко (KTM) — +14.15
8. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) — +15.21
9. Дэниел Сандерс (KTM) — +16.31
10. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +17.24…
28. Тоби Прайс (KTM) — +32.00.
«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после второго СУ:
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 08:15.38
2. Рикки Брабек (Honda) — +6.23
3. Росс Бранч (Yamaha) — +6.37
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +7.16
5. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +8.25…
16. Тоби Прайс (KTM) — +17.39.
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