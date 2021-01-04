Мазовец Вишневский прокомментировал итоги второго дня «Дакара»-2021

Гонщик МАЗа Алексей Вишневский прокомментировал второй день ралли-марафона «Дакар». Вязович занимает второе место после двух спецучастков ралли-марафона.
«Был длинный спецучасток, 457 км. Вначале были дюны, хорошие, высокие. Сложные, действительно непростые дюны. Мы проехали без проблем, в принципе, весь спецучасток ехали в своём темпе, старались аккуратно ехать в камнях, чтобы не пробиться. В целом так и прошёл день», — рассказал Вишневский в интервью пресс-службе «МАЗ-СПОРТавто».
Ранее пресс-служба команды сообщила, что Сергей Вязович продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар»-2021 со сломанным пальцем руки. Белорус получил повреждение на первом спецучастке гонки.
«Дакар»-2021. Грузовики. Второй СУ
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4:37.44
2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +3.17
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +6.30
4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +7.30
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +10.58
6. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +14.14
7. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +19.47
8. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +20.39
9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.54
10. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +22.54
11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +25.28.
«Дакар»-2021. Грузовики. Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 8:01.39
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +17.14
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +22.03
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +24.36
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +29.53
6. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +30.33
7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +34.54
8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +42.07
9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +43.09
10. Маурик ван Хёвель («Дакарспид») — +1:09.59
11. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:26.25
13. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:56.57.
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