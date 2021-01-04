Мазовец Вишневский прокомментировал итоги второго дня «Дакара»-2021

Гонщик МАЗа Алексей Вишневский прокомментировал второй день ралли-марафона «Дакар». Вязович занимает второе место после двух спецучастков ралли-марафона.



«Был длинный спецучасток, 457 км. Вначале были дюны, хорошие, высокие. Сложные, действительно непростые дюны. Мы проехали без проблем, в принципе, весь спецучасток ехали в своём темпе, старались аккуратно ехать в камнях, чтобы не пробиться. В целом так и прошёл день», — рассказал Вишневский в интервью пресс-службе «МАЗ-СПОРТавто».



Ранее пресс-служба команды сообщила, что Сергей Вязович продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар»-2021 со сломанным пальцем руки. Белорус получил повреждение на первом спецучастке гонки.



«Дакар»-2021. Грузовики. Второй СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4:37.44

2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +3.17

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +6.30

4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +7.30

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +10.58

6. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +14.14

7. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +19.47

8. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +20.39

9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.54

10. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +22.54

11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +25.28.



«Дакар»-2021. Грузовики. Общий зачёт



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 8:01.39

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +17.14

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +22.03

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +24.36

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +29.53

6. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +30.33

7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +34.54

8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +42.07

9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +43.09

10. Маурик ван Хёвель («Дакарспид») — +1:09.59

11. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:26.25

13. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:56.57.