Шибалов — о потере 15 минут: в первых же песках неудачно «подсели»
Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, почему потерял время в дебюте второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2021. Шибалов закончил спецучасток с шестым результатом, уступив победителю дня, Дмитрию Сотникову, чуть более 14 минут.
«Около 15 минут потеряли на старте, когда в первых же песках неудачно «подсели». Хорошо, что нас быстро вытащил Шолтыс. До финиша дальше поехали нормально, в своём темпе», — приводит слова Шибалова пресс-служба российской команды.
В генеральной классификации «Дакара»-2021 Антон Шибалов занимает третью позицию. Впереди него находятся Дмитрий Сотников и Сергей Вязович.
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