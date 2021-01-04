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Шибалов — о потере 15 минут: в первых же песках неудачно «подсели»

Шибалов — о потере 15 минут: в первых же песках неудачно «подсели»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, почему потерял время в дебюте второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2021. Шибалов закончил спецучасток с шестым результатом, уступив победителю дня, Дмитрию Сотникову, чуть более 14 минут.

«Около 15 минут потеряли на старте, когда в первых же песках неудачно «подсели». Хорошо, что нас быстро вытащил Шолтыс. До финиша дальше поехали нормально, в своём темпе», — приводит слова Шибалова пресс-служба российской команды.

В генеральной классификации «Дакара»-2021 Антон Шибалов занимает третью позицию. Впереди него находятся Дмитрий Сотников и Сергей Вязович.

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