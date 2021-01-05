Карякин поднялся на 5-е место в зачёте мотовездеходов после третьего этапа «Дакара»

В Саудовской Аравии на 43-м ралли-марафоне «Дакар» третий спецучасток завершили основные претенденты на победу в зачёте мотовездеходов. Этап выиграл Франсиско Лопес Контардо. Вторым стал Остин Джонс. Тройку замкнул Михал Гочал.



Россиянин Сергей Карякин, занимавший после второго дня восьмую строчку, поднялся в генеральной классификации на пятое место. Лидирует в общем зачёте Франсиско Лопес Контардо.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты третьего СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 4:20.57

2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0.23

3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) – +0.24

4. Сет Кинтеро (Red Bull off-road team USA) — +1.40

5. Халифа Аль-Аттия (South Racing Can-Am) — +2.33…

11. Сергей Карякин (Snag Racing) — +9,22.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после третьего СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 13:19.10

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +6.08

3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +7.13

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (Red Bull off-road team USA) — +13.47

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +16,33.