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Каргинов: видели, как экипаж Вязовича бегал вокруг грузовика

Каргинов: видели, как экипаж Вязовича бегал вокруг грузовика
Авто / Дакар 2021 0

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, как для него сложился четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»-2021. На спецучастке Каргинов показал второй результат, уступив Дмитрию Сотникову всего 10 секунд. В генеральной классификации действующий победитель поднялся на 10-ю позицию.

«Хороший спецучасток, ехали быстро. Сначала дюны были скоростными с резким спуском вниз, важно было подобрать правильную скорость. Затем пошли более медленные L1 и L2, но их было совсем немного. По навигации день получился сложным, в конце столкнулись с проблемами и потеряли время. С нашей машиной всё в порядке. Видели стоявшего Вязовича, чей экипаж бегал вокруг грузовика», — приводит слова Каргинова пресс-служба российской команды.

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