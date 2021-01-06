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Формула-1 рассматривает вариант с проведением гонок в Имоле и Португалии в 2021 году

Формула-1 рассматривает вариант с проведением гонок в Имоле и Португалии в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Формула-1 в 2021 году может вернуться на трассы в Португалии и Имоле, сообщает RaceFans. По информации источника, проведение Гран-при Китая оказалось под вопросом из-за новой вспышки коронавируса в Европе.

В настоящий момент Формула-1 ведёт переговоры с промоутерами трасс и разрабатывает запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе две гонки на европейских трассах.

Если Гран-при Австралии не состоится в первоначально намеченную дату, то чемпионат стартует 28 марта в Бахрейне. Второй этап сезона может пройти 18 апреля в Имоле, а 2 мая состоится гонка в Португалии.

Гран-при Австралии в таком случае состоится 21 ноября, а Гран-при Саудовской Аравии будет перенесён на 5 декабря. 12 декабря состоится финал сезона в Абу-Даби.

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