Формула-1 рассматривает вариант с проведением гонок в Имоле и Португалии в 2021 году

Формула-1 в 2021 году может вернуться на трассы в Португалии и Имоле, сообщает RaceFans. По информации источника, проведение Гран-при Китая оказалось под вопросом из-за новой вспышки коронавируса в Европе.



В настоящий момент Формула-1 ведёт переговоры с промоутерами трасс и разрабатывает запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе две гонки на европейских трассах.



Если Гран-при Австралии не состоится в первоначально намеченную дату, то чемпионат стартует 28 марта в Бахрейне. Второй этап сезона может пройти 18 апреля в Имоле, а 2 мая состоится гонка в Португалии.



Гран-при Австралии в таком случае состоится 21 ноября, а Гран-при Саудовской Аравии будет перенесён на 5 декабря. 12 декабря состоится финал сезона в Абу-Даби.