Лёб получил пятиминутный штраф на четвёртом СУ «Дакара»-2021

Французский гонщик Себастьен Лёб получил штраф в пять минут по итогам четвёртого спецучастка «Дакара»-2021. О причинах штрафа пока не сообщается.



Напомним, победу на этапе одержал Нассер Аль-Аттия, он на 11 секунд опередил ставшего вторым Стефана Петеранселя. Хенк Латеган показал третье время.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты четвёртого СУ



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 2:35.59.

2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.11.

3. Хенк Латеган (Toyota) — +1.30.

4. Карлос Сайнс (MINI) — +2.56.

5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.05.

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +7.22.

7. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +7.36…

8. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +10.45…

50. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +51.46.