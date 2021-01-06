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Лёб получил пятиминутный штраф на четвёртом СУ «Дакара»-2021

Лёб получил пятиминутный штраф на четвёртом СУ «Дакара»-2021
Авто / Дакар 2021 0

Французский гонщик Себастьен Лёб получил штраф в пять минут по итогам четвёртого спецучастка «Дакара»-2021. О причинах штрафа пока не сообщается.

Напомним, победу на этапе одержал Нассер Аль-Аттия, он на 11 секунд опередил ставшего вторым Стефана Петеранселя. Хенк Латеган показал третье время.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты четвёртого СУ
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 2:35.59.
2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.11.
3. Хенк Латеган (Toyota) — +1.30.
4. Карлос Сайнс (MINI) — +2.56.
5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.05.
6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +7.22.
7. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +7.36…
8. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +10.45…
50. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +51.46.

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