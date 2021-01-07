Бенавидес выиграл 5-й этап «Дакара» и возглавил зачёт мотоциклистов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На 43-м ралли-марафоне «Дакар» завершился пятый этап в зачёте мотоциклов. Его выиграл Кевин Бенавидес, что позволило ему возглавить общий зачёт. Второе место на спецучастке занял Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, тройку сильнейших замкнул Тоби Прайс.

Лидировавший после четырёх спецучастков испанец Ксавье де Султре показал шестое время. В генеральной классификации он откатился на второе место.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты пятого СУ:



1. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — 05:09:50

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +1.00

3. Тоби Прайс (KTM) — +1.20

4. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +2.29

5. Сэм Сандерленд (KTM) — +4.17

6. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +7.55

7. Скайлер Хауэс (KTM) — 10.43

8. Маттиас Валькнер (KTM) — 11.03

9. Росс Бранч (Yamaha) — +11.05

10. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +12.15…

17. Хоан Барреда Борт (Honda) — +19.11.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после пятого СУ:



1. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — 20:15.39

2. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +2.31

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +3.42

4. Тоби Прайс (KTM) — +3.43

5. Сэм Сандерленд (KTM) — +6.06.