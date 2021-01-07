«Пытается отремонтироваться». Вязович опять столкнулся с техническими проблемами

Гонщик белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович второй этап «Дакара» подряд столкнулся с техническими проблемами. На пятом спецучастке ралли-марафона грузовик белорусского гонщика остановился на трассе. По неофициальной информации, на машине возникла проблема с коробкой передач.



«Экипаж Сергея Вязовича остановился на трассе с техническими проблемами. Пытается отремонтироваться», — говорится в сообщении, опубликованном в «сториз» «инстаграма» «МАЗ-СПОРТавто».



На четвёртом этапе Вязович много часов простоял на трассе из-за технических проблем, лишившись всех шансов на высокий результат по итогам ралли-марафона. Напарник белоруса по команде Алексей Вишневский занимает в генеральной классификации седьмое место.