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«Пытается отремонтироваться». Вязович опять столкнулся с техническими проблемами

«Пытается отремонтироваться». Вязович опять столкнулся с техническими проблемами
Авто / Дакар 2021 0

Гонщик белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович второй этап «Дакара» подряд столкнулся с техническими проблемами. На пятом спецучастке ралли-марафона грузовик белорусского гонщика остановился на трассе. По неофициальной информации, на машине возникла проблема с коробкой передач.

«Экипаж Сергея Вязовича остановился на трассе с техническими проблемами. Пытается отремонтироваться», — говорится в сообщении, опубликованном в «сториз» «инстаграма» «МАЗ-СПОРТавто».

На четвёртом этапе Вязович много часов простоял на трассе из-за технических проблем, лишившись всех шансов на высокий результат по итогам ралли-марафона. Напарник белоруса по команде Алексей Вишневский занимает в генеральной классификации седьмое место.

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