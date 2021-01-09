«У меня не едет машина». Вязович показал, как начались проблемы на «Дакаре»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович на своей странице в «Инстаграме» выложил эпизод четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар», с которого и начались проблемы с его машиной. На видео слышно, как гонщик говорит, что его автомобиль испытывает проблемы.

«У меня не едет машина», — сказал Вязович. Сергей в тот момент также добавил, что не знает причин происходящего.

«Момент начала проблем с автоматом на сотом километре четвёртого этапа», — написал Вязович.

Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, проблемы с коробкой передач преследовали экипаж Вязовича на четвёртом и пятом этапах «Дакара». На шестом участке команда вынуждена была окончательно сдаться и отказалась от продолжения дальнейшей борьбы.