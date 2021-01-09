Пятикратный победитель «Дакара» Николаев рассказал о своих функциях на ралли в 2021 году

Пятикратный чемпион ралли «Дакар» в классе грузовиков Эдуард Николаев рассказал о своих функциях в команде в 2021 году. По словам спортсмена, в этот раз он выступает в роли помощника руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина.
«Всем большой привет с так называемого дня отдыха. Непривычно быть в этой роли. Первый раз за спортивную карьеру. Многие задают вопросы, почему не участвую. В этом году у меня немного другая роль, тоже интересная. Помогаю руководителю команды Владимиру Чагину. Работаю в качестве менеджера. В большей степени занят работой с экипажами именно по стратегии, ежедневному анализу. Как пилот, имеющий опыт, стараюсь быть полезным. Провожу общие вечерние собрания команды, где вникаем во все тонкости.
Работа больше мозговая, непривычно держать столько информации. У пилотов всё же основная задача — концентрироваться на результате и вопросе, как правильно проехать всю гонку. Очень хочу быть полезным и во второй части «Дакара». Конечно, наша основная задача — быть рядом с основными экипажами, помогать им. Главное — результат", — сказал Николаев в интервью, размещённом на канале Cross-Country Rally в YouTube.
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