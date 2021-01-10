Сотников — о победе «КАМАЗ-мастера» на этапе: командная тактика сегодня оправдалась
Авто / Дакар 2021 0
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021.
«Спецучасток начался с мокрых песчаных дюн, было похоже на бездорожье. В одном месте не смогли взять крутой скользкий подъем: пришлось объезжать и потерять немного времени. Первую половину участка было непросто ехать с полными баками и нагруженными запчастями. Потом нащупали свой темп, благополучно выехали из дюн. Начали догонять Айрата и он пропустил нас. В зоне нейтрализации встретились с ребятами, поехали дальше вместе, но чуть позже наш караван немного растянулся из-за пыли. Не рисковали, чтобы не пробить колеса. Думаю, что командная тактика сегодня оправдалась», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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