Лёбу пришлось заняться ремонтом автомобиля после седьмого этапа
Авто / Дакар 2021 0
Легендарный автогонщик Себастьен Лёб, принимающий участие в ралли-марафоне «Дакар» в зачёте внедорожников, вынужден был собственноручно заняться ремонтом автомобиля после седьмого этапа. Соответствующее видео размещено на официальной странице «Дакара» в «Твиттере».
Француз был вынужден обходиться без помощи механиков, так как согласно действующим правилам после марафонского этапа участники гонки должны сами обслуживать технику.
Напомним, что Себастьен Лёб и его штурман Даниэль Элена уже де-факто не борются за победу в общем зачёте. В ходе предыдущих этапов они несколько раз сталкивались с серьёзными техническими проблемами. В результате после седьмого участка они занимают 42-е место в зачёте внедорожников, первое место у Стефана Петеранселя.
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
21:51
-
21:46
-
20:49
-
20:20
-
19:56
-
19:10
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
17:30
-
16:31
-
15:53
-
14:58
-
13:58
-
12:47
-
11:58
-
10:55
-
09:31
-
00:10
- 9 января 2021
-
22:50
-
22:35
-
21:55
-
20:51
-
19:50
-
19:50
-
17:53
-
16:42
-
15:48
-
14:53
-
13:54
-
12:19
-
11:58
-
11:01
-
09:50
-
01:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам