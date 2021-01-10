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Лёбу пришлось заняться ремонтом автомобиля после седьмого этапа

Лёбу пришлось заняться ремонтом автомобиля после седьмого этапа
Авто / Дакар 2021 0

Легендарный автогонщик Себастьен Лёб, принимающий участие в ралли-марафоне «Дакар» в зачёте внедорожников, вынужден был собственноручно заняться ремонтом автомобиля после седьмого этапа. Соответствующее видео размещено на официальной странице «Дакара» в «Твиттере».

Француз был вынужден обходиться без помощи механиков, так как согласно действующим правилам после марафонского этапа участники гонки должны сами обслуживать технику.

Напомним, что Себастьен Лёб и его штурман Даниэль Элена уже де-факто не борются за победу в общем зачёте. В ходе предыдущих этапов они несколько раз сталкивались с серьёзными техническими проблемами. В результате после седьмого участка они занимают 42-е место в зачёте внедорожников, первое место у Стефана Петеранселя.

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