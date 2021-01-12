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Каргинов: задели одно колесо, но доехали на подкачке

Каргинов: задели одно колесо, но доехали на подкачке
Авто / Дакар 2021 0

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал о ходе девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором он показал шестой результат. В генеральной классификации гонки Каргинов занимает седьмую строчку. Лидирует в «абсолюте» партнёр Каргинова по российской команде Дмитрий Сотников.

«Было огромное количество камней, извилистые песчаные дорожки. Весь день в пыли: стартовали плотно. Постоянно менялись друг с другом местами. Рабочий, тяжёлый день. Задели одно колесо, но доехали на подкачке и в зоне нейтрализации поменяли. Видели, как стоял и менял колесо Вишневский, так же стоял Касале. Сегодня шинам сильно досталось», — приводит слова Каргинова телеграм-канал Cross-Country Rally.

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