Каргинов: задели одно колесо, но доехали на подкачке

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал о ходе девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором он показал шестой результат. В генеральной классификации гонки Каргинов занимает седьмую строчку. Лидирует в «абсолюте» партнёр Каргинова по российской команде Дмитрий Сотников.



«Было огромное количество камней, извилистые песчаные дорожки. Весь день в пыли: стартовали плотно. Постоянно менялись друг с другом местами. Рабочий, тяжёлый день. Задели одно колесо, но доехали на подкачке и в зоне нейтрализации поменяли. Видели, как стоял и менял колесо Вишневский, так же стоял Касале. Сегодня шинам сильно досталось», — приводит слова Каргинова телеграм-канал Cross-Country Rally.