Мардеев: упёрлись в Лопрайса, он в очередной раз долго не пускал нас

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал второй результат на девятом этапе «Дакара»-2021.



«Интересный спецучасток, очень много камней и русел, песчаных дорог. Организаторы в стартовке поставили нас очень далеко. Мы по темпу едем в топ-20, а стартуем в четвёртом десятке. Приходиться догонять более медленные экипажи из других зачётов, и в большой пыли обгонять очень опасно.



Стартовали в плотной группе в 30 секундах позади Алеша Лопрайса. Достаточно быстро догнали и упёрлись в него, но в очередной раз он долго не пускал нас. Километров 20 так ехали. В этот момент позади показался Мартин Мацик, мы ему уступили дорогу и так и ехали втроём. На каменистом плато опередили обоих и поехали в хорошем темпе. Ставили себе задачу не пробить колёса, немного осторожничали. День прошёл хорошо, главное, что команда сохранила свои позиции в генеральной классификации», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».