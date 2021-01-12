Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мардеев: упёрлись в Лопрайса, он в очередной раз долго не пускал нас

Мардеев: упёрлись в Лопрайса, он в очередной раз долго не пускал нас
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал второй результат на девятом этапе «Дакара»-2021.

«Интересный спецучасток, очень много камней и русел, песчаных дорог. Организаторы в стартовке поставили нас очень далеко. Мы по темпу едем в топ-20, а стартуем в четвёртом десятке. Приходиться догонять более медленные экипажи из других зачётов, и в большой пыли обгонять очень опасно.

Стартовали в плотной группе в 30 секундах позади Алеша Лопрайса. Достаточно быстро догнали и упёрлись в него, но в очередной раз он долго не пускал нас. Километров 20 так ехали. В этот момент позади показался Мартин Мацик, мы ему уступили дорогу и так и ехали втроём. На каменистом плато опередили обоих и поехали в хорошем темпе. Ставили себе задачу не пробить колёса, немного осторожничали. День прошёл хорошо, главное, что команда сохранила свои позиции в генеральной классификации», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021