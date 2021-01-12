Николаев: пробили колесо и не стали менять — доехали уже на лохмотьях

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, рассказал, как для их экипажа сложился девятый этап «Дакара», на котором они заняли 34-е место.



«Одни камни, камни, камни… Все 465 километров камни, просто разного калибра — от маленьких до огромных. Пробили два колеса, из них одно за десять километров до финиша и не стали менять — доехали уже на лохмотьях. Конечно, после грузовиков очень тяжко ехать в камнях: они вываливают все булыжники на дорогу. Чудо, что мы пробили только два колеса!



Были три небольшие помарки в навигации: много дорог, глаз замыливается… Один раз уехали на 500 метров, два раза — по 300. Ещё раз моментально поняли, что едем не туда, и крутанулись. В целом хороший день, рабочий. Машина целая, всё хорошо. Будем дальше воевать», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.