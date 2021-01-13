Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«КАМАЗ-мастер» показал 10-минутный онборд с камеры на шлеме Каргинова

«КАМАЗ-мастер» показал 10-минутный онборд с камеры на шлеме Каргинова
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «КАМАЗ-мастера» в своём YouTube-канале опубликовала видеоотчёт, посвящённый девятому этапу ралли-марафона «Дакар»-2021.

Накануне пилоты Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Андрей Каргинов, заняли второе, третье, пятое и шестое места на спецучастке соответственно.

В видеодневнике «КАМАЗ-мастер» поделился продолжительным фрагментом спецучастка, снятым камерой на шлеме Каргинова (таймкод — с 31.48).

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после девятого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 37:42.49
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.03
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.05
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:30.15
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:49.09
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:14.54
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:39.11.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021