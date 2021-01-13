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«КАМАЗ-мастер» показал 10-минутный онборд с камеры на шлеме Каргинова

Пресс-служба «КАМАЗ-мастера» в своём YouTube-канале опубликовала видеоотчёт, посвящённый девятому этапу ралли-марафона «Дакар»-2021.



Накануне пилоты Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Андрей Каргинов, заняли второе, третье, пятое и шестое места на спецучастке соответственно.



В видеодневнике «КАМАЗ-мастер» поделился продолжительным фрагментом спецучастка, снятым камерой на шлеме Каргинова (таймкод — с 31.48).

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после девятого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 37:42.49

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.03

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.05

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:30.15

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:49.09

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:14.54

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:39.11.